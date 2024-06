Bari, consegnato il riconoscimento dell’Amministrazione comunale alla Tigri Rugby Bari neo promossa in Serie B

Le dichiarazioni



“Oggi vi abbiamo voluto invitare qui per riconoscervi il giusto tributo dopo la storica promozione in Serie B ottenuta nel corso dell’ultima stagione sportiva”, ha dichiarato Pietro Petruzzelli. “Voglio anche dirvi che siamo in dirittura d’arrivo per il completamento dello stadio del rugby e del football americano di Catino: l’assessore Mele mi ha informato che hanno cominciato a stendere il terreno del campo e stanno per terminare le rifiniture edili. A fine luglio i lavori dovrebbero essere ultimati e lo stadio sarà consegnato alla città. Il nuovo impianto sarà intitolato al compianto presidente del Tigri Rugby Bari Claudio Bianchini, deceduto nel 2021.



Infine, voglio farvi i complimenti per questa promozione sudata e strameritata, che vi ha visti giocare tenendo sempre a mente i valori sani dello sport. Un plauso a tutti voi, che avete creato un vero e proprio movimento e lavorato sodo per ottenere questo risultato.”



Il commento del Presidente



“Nello sport di squadra si esprime il massimo della carica sportiva e della voglia di stare assieme”, ha aggiunto Gennaro Totaro. “Da sempre ci consideriamo una grande famiglia, infatti l’anno prossimo, con l’arrivo di altri giocatori, la vedremo allargarsi ulteriormente. Dedichiamo questo risultato a tutti, ai giocatori, agli allenatori Vitangelo e Dario, ai dirigenti, al nostro pubblico e alle tante persone che ci hanno seguito in questi anni. Tra loro c’è sicuramente l’assessore Petruzzelli che ci segue da anni. Abbiamo sempre sentito la sua vicinanza e di questo non possiamo che essergli grati”.



I saluti del Sindaco



Al termine dell’iniziativa, il sindaco Antonio Decaro ha portato i saluti della città alla squadra della Tigri Rugby Bari, esprimendo il suo orgoglio e congratulandosi per il successo raggiunto.

BARI – Questa mattina, presso Palazzo di Città, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli ha consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale agli atleti, tecnici e dirigenti della Tigri Rugby Bari. La squadra, protagonista di una stagione straordinaria, ha ottenuto la promozione in Serie B, dopo aver superato imbattuta la fase regionale, battuto le formazioni di Benevento e Partenope Napoli nella fase interregionale e sconfitto il Palermo in finale.La Tigri Rugby Bari è composta da 30 atleti, tra cui studenti e lavoratori per lo più provenienti da Bari e dall’area metropolitana, insieme a un atleta inglese e tre giocatori argentini. Il consiglio direttivo della società è formato da 11 professionisti. Alla cerimonia erano presenti i membri della squadra, l’head coach Dario Stellato, il presidente Gennaro Totaro, il dirigente Carmine Volpetti, la responsabile del mini rugby Antonella Altini e l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Mele.