Corona Sunsets Sessions: un'esperienza estiva unica a Trani

Programma della serata



Mista P DJ Set: La serata sarà animata dal talentuoso Mista P, noto per le sue sonorità esplosive e le collaborazioni con artisti di spicco come Club Dogo, Marracash, Salmo, Fat Joe, M.O.P., KRS-One e Central Cee. I suoi DJ set, influenzati da una vasta gamma di generi musicali, garantiscono performance sorprendenti e coinvolgenti.

Sebastiano Lillo 4tet: Il chitarrista e producer pugliese Sebastiano Lillo, noto per la sua esplorazione artistica che abbraccia suoni desertici e mitologici, si esibirà dal vivo con il suo quartetto, proponendo anche il suo ultimo brano, "El Verano Eterno".

Attività e sorprese



Oltre alla musica, i partecipanti potranno godere di numerose attività:Photo Opportunities: Angoli dedicati per scattare foto ricordo.

Gadget Esclusivi: Spillette, bandane, shopper e cappellini.

Face Painting: Un angolo per il trucco, perfetto per entrare nell'atmosfera festosa dell'evento.

La protagonista: Corona Cero



Corona Cero, la nuova birra analcolica di AB InBev, sarà la protagonista della serata. Lanciata in Italia a marzo, Corona Cero offre lo stesso gusto rinfrescante di Corona Extra, ma senza alcol, ed è prodotta con ingredienti naturali al 100%*. Ideale per un aperitivo con gli amici, Corona Cero si gusta al meglio con uno spicchio di lime.

Prossime date



Dopo l'appuntamento di Trani, le Corona Sunsets Sessions faranno tappa il 7 luglio al Beky Bay di Igea Marina (RN) e il 12 luglio all’Ultravox di Firenze.

Informazioni e dettagli



Per maggiori dettagli sull'evento e per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, visitare:



*Ingredienti: Acqua, Malto d'Orzo, Granoturco, Zucchero, Luppolo, Aromi Naturali. La birra è gassata prima dell'imbottigliamento.

TRANI – Corona, celebre brand di AB InBev, si prepara a ravvivare le serate estive con le Corona Sunsets Sessions, una serie di eventi gratuiti che promettono momenti indimenticabili a partire dal tramonto. La prima sessione si terrà domenica 30 giugno, dalle ore 18:30, al Gota Beach di Trani, una location suggestiva e raffinata situata sul lungomare della città. Le Corona Sunsets Sessions offrono un'atmosfera unica, perfetta per un aperitivo speciale in compagnia di amici. Gli eventi combinano musica dal vivo, attività coinvolgenti, e la rinomata birra Corona, inclusa la sua versione analcolica, Corona Cero. Il tutto si svolgerà in un ambiente rilassante, dove legno elegante e una terrazza affacciata sul mare creano il contesto ideale per staccare dalla routine quotidiana.