Bari, Ferrante (Mit): 'Per Parco della Giustizia obiettivo 2026. Sulla città investimenti a 360 gradi'

“Si tratta di un progetto da oltre 400 milioni di euro, che - ha dichiarato Ferrante - come Mit stiamo seguendo assiduamente con l’obiettivo di accelerare i lavori. Il Parco della Giustizia è uno dei grandi interventi che stiamo realizzando per Bari, insieme ai progetti per il porto, le infrastrutture viarie e la mobilità urbana. Abbiamo previsto 170 milioni di euro per incrementare l’efficienza dell’area portuale di Bari e il suo collegamento con il tessuto urbano, circa 1 miliardo di euro destinato ad opere Anas attualmente in progettazione e 1 altro miliardo di fondi Pnrr per interventi di competenza Mit, quali il rafforzamento della mobilità ciclistica, il potenziamento del trasporto rapido di massa e della rete ferroviaria della città. Un piano di investimenti a 360 gradi sulle infrastrutture che vede Bari assumere un ruolo da protagonista a livello nazionale. Auspichiamo di poter collaborare con la nuova Amministrazione - conclude Ferrante - per aprire nuovi cantieri, realizzare nuove opere e dare nuovo impulso alla crescita della città”.

BARI - “Avevo assicurato che sul progetto del Parco della Giustizia di Bari l'attezione del Mit sarebbe stata alta e la mia presenza qui dimostra quanto sia prioritario per noi questo progetto. Il nuovo polo giudiziario coniuga la rigenerazione urbana con la legalità e rappresenta un simbolo di rinascita del territorio. L’obiettivo è quello di bandire la gara per appalto integrato entro quest’estate, procedere all’aggiudicazione entro l’anno e consegnare il lotto 1 dell’opera nel 2026. Daremo alla città un presidio giudiziario all’avanguardia, e insieme, un nuovo parco verde per i cittadini”. Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a margine di un sopralluogo tenutosi oggi nelle aree di cantiere della cittadella giudiziaria a Bari, insieme al Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e al commissario straordinario dell’opera Antonio Ottavio Ficchì.