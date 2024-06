Bari: l'estate di Torre Quetta si accende con il 'Sunset Party'

BARI - Tutto pronto per il Sunset Party a Torre Quetta, la festa estiva tra i profumi del mare barese all’insegna del divertimento. Unica condizione per la partecipazione: indossare abiti e accessori con colori che richiamano quelli del tramonto. Arte e divertimento insieme per un evento imperdibile. L’appuntamento? Nella più grande spiaggia cittadina alle ore 19:30 di domenica 23 giugno.Il Sunset Party si inserisce nel più ampio cartellone di appuntamenti del progetto Emphilia, il programma estivo aperto a tutta la cittadinanza dell’associazione Univox Ets, nato con l’obiettivo di creare uno spazio sicuro e inclusivo per tutti coloro che vivono il periodo estivo come momento di isolamento e esclusione sociale.Per l’occasione, sarà allestita a Torre Quetta una esposizione artistica di quadri di Anna Cristino, pittrice pugliese di fama internazionale e storica sostenitrice dell’associazione Univox Ets. In seguito, balli e passeggiate tra i chioschi della spiaggia. Prevista inoltre una lotteria di beneficenza: con una donazione simbolica si riceveranno dei ticket, al vincitore un’opera d’arte dell’artista Cristino.Il progetto, che proseguirà per tutto il mese di agosto, propone una serie di laboratori socio-educativi e ludico-ricreativi aperti a tutti per promuovere il benessere fisico e mentale e combattere il crescente tasso di isolamento sociale. Partner di progetto sono il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV, Torre Quetta e Parco Gargasole.“Sono in molti a non conoscere gli hikikomori – spiega Serena De Sandi, presidente dell'associazione Univox Ets -. Con questo termine si definiscono tutte le persone, soprattutto adolescenti e giovani adulti, che vivono una profonda forma di disagio e scelgono l'isolamento forzato, al punto da divenire quasi dei fantasmi per la società. Stando ai dati dell’Associazione Hikikomori Italia, sono più di 100.000 i giovani hikikomori, con un’età media compresa tra i 15 e i 25 anni. Noi di Univox non possiamo stare a guardare: Progetto Emphilia è un primo piccolo ma concreto passo di speranza".Ogni laboratorio previsto all’interno del progetto ha un target di riferimento: per bambini, per adolescenti e per giovani adulti/adulti. La partecipazione è consigliata soprattutto ai giovani tra i 15 e i 35 anni, viste le tematiche fortemente vicine alla fase adolescenziale e giovanile.Il calendario completo degli eventi è visionabile sulle pagine social dell’associazione Univox Ets. L’accesso è gratuito e aperto a tutti.