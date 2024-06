Al Policlinico di Bari un punto di lettura per i genitori dei piccoli in Tin

BARI - Non è mai troppo presto per iniziare a leggere libri ai propri bambini! Per questo nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari è stato inaugurato un punto di lettura, una libreria completa di testi da cui i genitori e i volontari dell’Associazione libri su misura prendono i volumi da leggere davanti alle culle.Leggere ad alta voce, infatti, aiuta a creare un legame emotivo forte tra genitore e figlio, la voce rassicurante del genitore e l'interazione positiva favoriscono un senso di sicurezza e amore, sentire le parole pronunciate chiaramente da un adulto aiuta il bambino a comprendere i suoni e i ritmi della lingua.I volontari dell’Associazione Libri Su Misura hanno dato avvio al progetto quasi un anno fa e adesso per loro è arrivato il riconoscimento di Presidio di Lettura Nati per Leggere (NpL), progetto nazionale di cui condivide, fin dagli esordi della propria attività, gli intenti e le pratiche. Con continuità i volontari entrano in neonatologia per dare un supporto ai neo genitori.“Faccio un grande ringraziamento alla presidente e a tutti i volontari dell’associazione Libri su Misura. Nella riorganizzazione del padiglione prevediamo di avere spazi più ampi per questa biblioteca e per i genitori, nell’ottica di una sempre maggiore umanizzazione tesa a sostenere le mamme e i papà dei neonati che restano nel nostro reparto settimane o mesi”, ha commentato il direttore dell’unità operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Universitaria del Policlinico di Bari, Nicola Laforgia.All’inaugurazione erano presenti la presidente AIB Puglia Domenica Di Cosmo, la referente regionale NpL AIB Puglia Milena Tancredi, la referente regionale NpL per l’Associazione Culturale Pediatri Puglia Laura Dell’Edera, la presidente dell’Associazione Libri su Misura, Vita Marcario e le volontarie dell’associazione.Nel 2023 l'Associazione Libri su Misura, nata dall'intuizione di Silvia Barile e presente dal 2010 nei Reparti di Pediatria degli ospedali baresi, entra nel Reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari con un Presidio di lettura per i genitori dei piccoli degenti in Terapia intensiva / sub-intensiva, La Biblioteca di Libri su Misura, frutto della proficua collaborazione tra Assessorato al Welfare / Rete Barisocialbook, Policlinico di Bari/Reparto di Neonatologia e Associazione Libri su Misura.