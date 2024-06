Barletta Piano Festival: tre anteprime accendono i motori della 18a edizione

BARLETTA - Largo ai talenti emergenti con le tre anteprime del Barletta Piano Festival, in programma dal 17 al 22 giugno nello Spazio Eventi A*Stare, in via Geremia di Scanno 32 (biglietto singolo 5 euro, abbonamento a tre concerti 10 euro).Si parte lunedì 17 luglio (ore 21.15) con il recital di Giulia Falzarano, diciannove anni il prossimo 10 agosto. La giovane pianista napoletana che si sta perfezionando con il direttore artistico del Barletta Piano Festival, Pasquale Iannone, e che è stata già più d’una volta ospite della stagione sinfonica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento curata da Beatrice Rana, nonché vincitrice di diversi concorsi internazionali e finalista al prestigioso concorso Steinway svoltosi nel 2016 a Verona, propone un impaginato tra Settecento e Ottocento comprendente la Sonata in mi bemolle maggiore op. 92 di Franz Joseph Haydn, la Sonata in fa maggiore n. 6 op. 10 n. 2 di Ludwig van Beethoven e due composizioni di Fryderyk Chopin, le Variazioni brillanti op. 12 e l’Andante spianato e Gran Polacca brillante op. 22.Il trittico di anteprime proseguirà venerdì 21 giugno con un concerto della chitarrista Bianca Maria Minervini e si concluderà sabato 22 giugno con il recital di un altro pianista di belle speranze, Alessio Falciani.La programmazione principale della diciottesima edizione del Barletta Piano Festival, che quest’anno festeggia la maggiore età con un corposo cartellone di appuntamenti, si articolerà dall’1 luglio al 10 agosto nell’Hotel La Terrazza alternando le nuove promesse degli ottantotto tasti con interpreti di primo piano, da Alessandro Taverna (24 luglio), esploso sulla scena internazionale dopo l’affermazione nel 2009 al Concorso Pianistico di Leeds, all’ucraina Anna Kravtchenko (30 luglio), vincitrice del Concorso Busoni nel 1992, dalla polacca Joanna Trzeciak (15 luglio) al duo formato da Robert Andres e Honor O’Hea (2 agosto), musicisti che fanno coppia nell’arte e nella vita, sino ai nostri Roberto Corlianò (6 luglio) e Antonio Di Cristofano (11 luglio), passando per diversi altri ospiti internazionali, con un focus sui talenti emergenti di altri Paesi, tra cui il vincitore del Concorso Casagrande 2022, lo scozzese di origini orientali Yuanfan Yang (3 luglio), deciso a proporre fuori programma una serie di improvvisazioni su suggerimento del pubblico, e la cipriota Anna Avramidou (17 luglio), un anno fa vincitrice del Franz Liszt Young Artists International Piano Competition di Weimar.Il Barletta Piano Festival, organizzato dagli Amici della Musica «Mauro Giuliani» presieduti da Francesco Saverio Caporale con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Barletta, riserverà come sempre particolare attenzione al movimento pianistico pugliese con Serena Valluzzi (5 luglio), Giorgio Trione Bartoli (in duo con la violoncellista Silvia Gira, 8 luglio), Maurizio Zaccaria (al quale è stato affidato un brano in prima esecuzione commissionato a Carmen Fizzarotti, 12 luglio) e Viviana Lasaracina (20 luglio). Ci sarà anche un concerto spettacolo ispirato al libro «Il segreto di Sigismund Thalberg» con il pianista Francesco Nicolosi e il narratore Stefano Valanzuolo (13 luglio).Una delle grandi novità riguarderà proprio il direttore artistico Pasquale Iannone, pianista e didatta di fama internazionale sulla piazza d’armi del Castello che farà il suo debutto assoluto alla direzione d’orchestra sul podio della Filarmonica Pugliese in un concerto che vedrà in veste di solisti i pianisti Leonardo Colafelice e Francesco Marra, l’undicenne enfant prodige salentino che due anni fa ha incantato gli inglesi aggiudicandosi l’oro alla London Youth Piano Competition International Venue (28 luglio).E altri due giovani talenti pugliesi «around 18 age» sono attesi nella sezione «non solo piano», entrambi violinisti: si tratta di Maria Serena Salvemini (18 luglio), che ha già vinto la Golden Medal with Honours alla prestigiosa Vienna International Music Competition, e di Paride Losacco (31 luglio), lo scorso anno decretato il più bravo studente di violino dei conservatori italiani. Prevista anche una finestra dedicata al compositore friulano Cristian Carrara, che verrà celebrato con un incontro-concerto dai pianisti Camilla Chiga, Angelo Nasuto, Modesto Picci e Filippo Alberto Rosso (6 agosto). Nuova musica si ascolterà anche con il tributo del Pianofone Trio a Massimilano Coclite (27 luglio). E poi, i due concerti finali della masterclass condotta da Iannone (8 e 10 agosto).Biglietti singoli 15 euro, abbonamenti 60 euro con varie formule scontate. I concerti avranno inizio tutti alle ore 21.15. Info 347.6194215 - barlettapianofestival.it - info@barlettapianofestival.it.