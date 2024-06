Berrettini sconfitto in finale: Draper vince il suo primo titolo ATP a Stoccarda

La rimonta di Draper



Nel terzo set, Draper ha mantenuto alta la concentrazione, continuando a mettere pressione su Berrettini con il suo preciso rovescio e le demivolée. L’italiano, nonostante l’impegno, non è riuscito a ribaltare la situazione, permettendo a Draper di chiudere il set 6-4 e conquistare così il suo primo titolo ATP 250.



Le dichiarazioni di Berrettini



Al termine del match, Berrettini ha sportivamente riconosciuto la superiorità dell’avversario: "Congratulazioni a Draper, ha fatto una grande partita. Ero abbastanza vicino a vincere e fa male perdere in questo modo, ma il tennis è così. Ringrazio i tifosi, mi dispiace non aver potuto ottenere il successo in questo torneo. Continuerò ad allenarmi con determinazione e spero di riuscire a vincere molte partite nel 2024."



Il futuro di Berrettini



Nonostante la delusione per la sconfitta, Berrettini ha mostrato fiducia nel suo percorso di crescita. La sua determinazione e il suo impegno costante lasciano ben sperare per il resto della stagione, con l’obiettivo di migliorare e raggiungere nuovi traguardi.



Un nuovo campione



Per Jack Draper, questa vittoria rappresenta un momento storico, segnando il primo titolo della sua carriera in un torneo ATP 250. La sua performance a Stoccarda evidenzia il suo potenziale e la sua capacità di competere ai massimi livelli, aprendo la strada a future successi nel circuito professionistico.



Con questa sconfitta, Berrettini guarda avanti, determinato a sfruttare le lezioni apprese e a tornare più forte nei prossimi tornei, mentre Draper festeggia un traguardo importante nella sua giovane carriera.



