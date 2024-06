Basket: i convocati dell' Italia per il torneo Pre Olimpico

Italbasket fb





I cestisti andranno in ritiro da oggi al 21 giugno a Folgaria in provincia di Trento. Disputeranno due amichevoli, il 23 giugno contro la Georgia a Trento e il 25 giugno con la Spagna a Madrid. Il 29 giugno gli azzurri partiranno in aereo per San Juan in Portorico dove sfideranno il 2 luglio alle 22,30 il Bahrein e il 5 luglio all’ 1,30 di notte il Portorico. Se gli azzurri riusciranno a vincere queste due partite giocheranno il 6 luglio alle 24 la semifinale e se prevaleranno di nuovo il 7 luglio alle 23 la finale per cercare di qualificarsi alle Olimpiadi. Gian Marco Pozzecco ha dichiarato: “Abbiamo davvero un ottimo gruppo, cercheremo di dare il massimo in ogni gara, Non sarà facile perché i nostri avversari saranno squadre abbastanza difficili da affrontare, ma il nostro obiettivo è vincere e qualificarci per le Olimpiadi di Parigi”.

Il commissario tecnico Gian Marco Pozzecco dell’Italia di basket ha convocato 18 giocatori per il torneo Pre Olimpico che si disputerà dal 2 al 7 luglio a San Juan in Portorico. Pozzecco ha scelto Marco Spissu del Venezia, Niccolò Mannion del Varese, Danilo Gallinari del Milwaukee, Leonardo Marangon del Cividale, Amedeo Tessitori del Venezia, Federico Miaschi del Treviglio, Saliou Niang del Trentino, Grant Basile dell’ Orzinuovi, Francesco Ferrari del Borgomanero, Leonardo Faggian del Treviso, Davide Casarin del Venezia, Michele Vitali del Reggio Emilia, Mouhamet Diouf del Rio Breogan, Federico Poser del Torino, Sasha Grant del Reggio Emilia, Mattia Palumbo del Cento, Tomas Woldentease dell Varese e John Petrucelli del Brescia.