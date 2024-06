Bisceglie: il gruppo di lettura 'La Leggerezza' presenta due autori

BISCEGLIE - Il gruppo di lettura “La Leggerezza” della CompagniAurea aps, diretta da Francesco Sinigaglia, sabato 22 giugno 2024, presso il teatro “don Luigi Sturzo”, in via Pozzo Marrone 86 a Bisceglie, alle ore 19:00, presenta i libri Slowfeet (silloge poetica) di Giuseppina Di Leo, lettrice del gruppo, e Didattica delle lingue classiche in riferimento all’area DSA (saggio) di Antonio Pasquale, moderatore del gruppo.L’incontro, che restituirà i frutti del percorso del gruppo di lettura “La Leggerezza”, incentrato nel suo primo anno sull’opera letteraria di Italo Calvino, sarà condotto dall’attrice Angela Maria Orlando.Introdurrà la serata Francesco Sinigaglia e interverranno i lettori della “Leggerezza”: Lucy Cappiello, Emma La Notte, Mariella Di Terlizzi, Nicola Losapio, Vincenzo Musci Giuseppe Papagni, Alfonsa Pedone, Giovanni Recchia, Marica Todisco e Anna Valente.Il percorso di lettura condivisa e ad alta voce, che ha coinvolto tanti lettori da novembre 2023 a maggio 2024, realizzato in incontri con cadenza settimanale, partendo dalla lettura di gruppo, ha reso il momento di approfondimento un esercizio corale e condiviso, ed ha sperimentato, durante ogni appuntamento, il proprio libero punto di vista su quanto è stato letto.L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “L’educazione alimentare a teatro”, con il supporto di Camera di Commercio di Bari e in collaborazione con S.O.M.S. “Roma Intangibile”, Fondazione DCL e FITA teatro. Un ringraziamento speciale a Ilaria Di Benedetto, Arianna Lamantea e Chiara Di Benedetto.Ingresso libero.