Brindisi: sequestrata la nave 'Goddess of the Night' destinata agli agenti del G7

BRINDISI - La squadra mobile di Brindisi ha sequestrato la nave "Goddess of the Night" (o "Mykonos Magic", ex "Costa Magica"), ormeggiata al porto di Brindisi. L'operazione è stata condotta a seguito delle numerose denunce pubbliche sulle condizioni della nave, destinate ad ospitare oltre 2.500 agenti e altre forze di polizia impegnate nel servizio di sicurezza per il G7 in Puglia.Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp, ha evidenziato che la nave versava in pessime condizioni igienico-sanitarie. "Alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti, cabine allagate" sono alcune delle criticità riscontrate a bordo, ha denunciato Pianese.Nel frattempo, a Brindisi è arrivata questa mattina la nave traghetto sostitutiva "Gnv Azzurra". La nuova imbarcazione ospiterà circa 600 operatori delle forze dell'ordine impegnati a garantire la sicurezza del G7. Per gli altri agenti, è stata trovata una sistemazione in diverse strutture ricettive sul territorio.L'episodio ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla gestione logistica e alla tutela della dignità delle forze dell'ordine impegnate in operazioni di sicurezza di alto profilo. Le autorità stanno valutando le responsabilità e le misure necessarie per evitare simili problematiche in futuro.