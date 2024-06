Carabinieri della Sos di Napoli salvano un’anziana e i suoi cani durante il G7 a Brindisi

BRINDISI - Mentre si svolgeva la cena del G7 al Castello Svevo di Brindisi, ieri sera, i carabinieri della Sos (Squadre Operative di Supporto) di Napoli hanno compiuto un atto di straordinario coraggio e altruismo, salvando un’anziana donna rimasta intrappolata nel suo appartamento in fiamme.In un contesto di massima vigilanza e sicurezza, i militari hanno notato la casa della donna, situata nelle vicinanze, completamente avvolta dalle fiamme. Le grida disperate della signora, intrappolata all'interno, hanno subito attirato l’attenzione dei carabinieri, che si trovavano impegnati nelle operazioni di vigilanza dinamica.Senza esitazione, i carabinieri hanno cercato di entrare nell’abitazione attraverso il garage, ma l’accesso era ostruito e inaccessibile. Con determinazione e coraggio, i militari hanno infranto una finestra per accedere all’interno della casa. Affrontando il denso fumo e le fiamme, hanno raggiunto l’anziana e i suoi sette cani, portandoli in salvo.Il sindacato carabinieri Sim ha lodato l'operato dei colleghi, definendo il loro intervento "un atto di straordinario coraggio che merita il più alto riconoscimento civile". Il Sim ha sottolineato come l'azione dei carabinieri dimostri "il coraggio e la dedizione" delle forze dell'ordine, che, nonostante il pericolo imminente, hanno portato la donna e i suoi animali sani e salvi all'esterno.L'episodio è stato descritto come un esempio lampante di abnegazione e professionalità, oltre che di profondo impegno nel proteggere e servire le comunità. Il sindacato ha concluso lodando l’eroismo dei Carabinieri della Sos di Napoli, che hanno reso evidente quanto siano fondamentali il loro impegno e la loro dedizione nella tutela della vita e della sicurezza dei cittadini.