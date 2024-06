Carambola tra auto a Polignano: auto si ribalta nel centro storico

POLIGNANO A MARE - Ieri pomeriggio, un incidente spettacolare ha scosso la tranquilla via Narciso a Polignano a Mare. Un'auto si è schiantata contro diverse vetture parcheggiate prima di ribaltarsi su un fianco, causando un grande spavento tra i residenti e i passanti.Alla guida della BMW coinvolta nell'incidente pare ci fosse un turista canadese. La vettura, risultata essere noleggiata, ha perso il controllo per cause ancora da accertare, finendo contro le auto parcheggiate lungo la strada. Dopo l'impatto, l'auto si è ribaltata su un fianco, restando in una posizione pericolosa e spettacolare.Immediatamente allertata, la Polizia Locale è intervenuta sul posto per gestire la situazione, garantire la sicurezza dei presenti e avviare le indagini sulle cause dell'incidente. Gli agenti hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la viabilità, oltre a raccogliere le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica dell'incidente.Fortunatamente, sembra che non ci siano stati feriti gravi nell'incidente. Tuttavia, l'accaduto ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito impotenti alla scena. L'auto ribaltata è stata successivamente rimossa e la strada è stata riaperta al traffico.