Suoni della Murgia 2024: inizio con un doppio appuntamento

A seguire, alle 21:30, il trio composto da Corrado Corradi (bandonina, concertina, canto, tamburo), Rachele Colombo (canto, chitarra, percussioni, looper) e Roberto Tombesi (organetto, mandola, canto, tamburrello) presenterà "Passeggeri", un viaggio musicale ispirato al tour epico della grande attrice italiana Adelaide Ristori nel 1874. Questo spettacolo unisce sonorità, ritmi e melodie di tradizioni diverse, fondendo musiche venete con influenze internazionali.



La rassegna Suoni della Murgia 2024 comprende 24 eventi in dimore storiche, masserie, borghi rurali e oasi naturalistiche, diffusi tra Altamura, Minervino Murge e Terlizzi. Dopo l'anteprima a Borgo Sovereto di Terlizzi con Omar Sosa e Gustavo Ovalles, la manifestazione proseguirà con artisti provenienti da tutto il mondo, promuovendo l'incontro e il confronto tra generi musicali diversi sotto la direzione artistica di Luigi Bolognese.



Per partecipare agli eventi, è necessario tesserarsi all'associazione Suoni della Murgia al costo di 6 euro, che dà diritto all'ingresso gratuito al primo evento e a un contributo ridotto per i successivi. Il tesseramento può essere effettuato all'ingresso di ogni evento.



Ufficio Stampa: Pasquale Dibenedetto, +39 3334225560

Direzione Artistica: Luigi Bolognese, +39 3933070001

Email: suonidellamurgia@gmail.com



Suoni della Murgia 2024 promette di essere un'edizione memorabile, ricca di contaminazioni musicali e culturali, offrendo al pubblico esperienze indimenticabili in luoghi suggestivi. Non mancate all'appuntamento inaugurale il 22 giugno per un'immersione nella musica e nelle storie che hanno fatto la storia.

