Columbia lancia 'Konos', la nuova linea di calzature per le escursioni in Puglia

Per la primavera 2024, Columbia lancia KONOS™, una nuova linea di calzature da fast-hiking che presenta la nuova tecnologica OMNI-MAX™, combinando trazione e stabilità eccezionale, per un comfort continuo e un ritorno di energia costante. Una scarpa comoda e innovativa, adatta per dei lunghi viaggi alla scoperta della nostra meravigliosa Puglia.

Il fast hiking, anche noto come speed hiking, è una nuova tendenza nel mondo outdoor che si colloca tra l'escursionismo tradizionale e la corsa su sentiero.

Si tratta di un modo innovativo di praticare l'escursionismo ad un ritmo dinamico, richiedendo una maggiore resistenza fisica. Per questo tipo di attività è fondamentale avere le giuste scarpe, che possano offrire il giusto equilibrio tra ammortizzazione, stabilità e trazione.

Grazie alla collezione di calzature firmate Columbia ,si potrà camminare su diversi tipi di sentieri con passo più veloce e persino correre e saltare. La tecnologia Omni-MAX, grazie all’intersuola realizzata con schiuma reattiva, assicura maggior assorbimento agli impatti, ritorno energetico e maggior comfort.

Il supporto nella parte centrale del piede è progettato con punti di scanalature flessibili posizionate strategicamente nell'avampiede che riducono l'impatto e migliorano la flessibilità su superfici variabili, garantendo un movimento più naturale del piede.

La suola con trazione avanzata è realizzata con particolari compound (Adapt Trax sulla versione Konos TRS e Omni-Grip sulla versione Konos XCEL WP e Konos Low) e un design del battistrada per un maggiore grip su terreni bagnati e asciutti.

Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

Per saperne di più, ecco il sito web dell’azienda all’indirizzo: www.columbiasportswear.it