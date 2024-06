Comunali Bari, dichiarazione congiunta Laforgia-Leccese: 'Ci presenteremo uniti al ballottaggio'

BARI - Dopo un incontro tenutosi nella sede della Giusta Causa nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno 2024, Vito Leccese e Michele Laforgia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che formalizza il sostegno del penalista Laforgia al candidato del centrosinistra Leccese, sostenuto da Verdi, PD e liste civiche. Questa dichiarazione segna l'inizio della sfida elettorale tra Vito Leccese e il candidato del centrodestra Fabio Romito nel ballottaggio previsto per domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.«Abbiamo dichiarato pubblicamente e da tempo che, non essendo riusciti a concordare una candidatura unitaria, entrambi abbiamo accettato la candidatura a Sindaco allo scopo non di dividere, ma di unire e allargare la coalizione delle forze progressiste.Abbiamo pertanto partecipato separatamente al primo turno delle elezioni amministrative, con l’impegno a sostenerci reciprocamente in caso di ballottaggio e a governare insieme, riunendo tutte le componenti della ampia coalizione progressista.Il voto dell’8 e 9 giugno ha largamente confermato la volontà della maggioranza del corpo elettorale di proseguire e migliorare l’esperienza di governo del centrosinistra a Bari.Abbiamo, pertanto, già ribadito il nostro impegno in comune: ci presenteremo uniti il 23 e 24 giugno e resteremo uniti anche dopo, al governo della città.Sin da subito, pertanto, sottoscriveremo il patto per la legalità e, partendo dai rispettivi programmi, lavoreremo per condividere un programma comune che possa rappresentare l’intera coalizione, in coerenza con le proposte che abbiamo avanzato al momento della presentazione delle liste e in campagna elettorale per una città più giusta, più inclusiva, più sostenibile e più verde.Con l’intesa, subito dopo il voto, di costruire insieme a tutte le componenti della coalizione progressista, con criteri di rappresentatività, competenza e pari dignità, la squadra per garantire alla città il miglior governo possibile.»La dichiarazione congiunta, diffusa alla stampa barese, evidenzia l'assenza del Movimento 5 Stelle, che aveva chiesto a Leccese la sottoscrizione di un patto della legalità sin da subito. In risposta, il capo Gabinetto di Antonio Decaro ha affermato che la legalità viene praticata quotidianamente dall'attuale amministrazione comunale di Bari.Con questa intesa, Vito Leccese e Michele Laforgia si preparano a presentarsi uniti nel ballottaggio, determinati a rafforzare l'alleanza progressista per il futuro di Bari.