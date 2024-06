Comunali Bari, prosegue l'Effetto Decaro: i dem conquistano anche i Municipi

Elezioni dei Presidenti dei Municipi



Tre presidenti di Municipio sono già stati eletti, tutte donne:



Municipio I (Murat, Bari Vecchia, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare): La giornalista Annamaria Ferretti ha ottenuto il 50,54% dei voti al primo turno, superando Nicolò Cassano del centrodestra (28,74%) e Nicola Biancofiore, candidato di Laforgia (20,08%).

La giornalista Annamaria Ferretti ha ottenuto il 50,54% dei voti al primo turno, superando Nicolò Cassano del centrodestra (28,74%) e Nicola Biancofiore, candidato di Laforgia (20,08%). Municipio II (Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca) : Alessandra Lopez, avvocata civilista espressione di Con, ha vinto con il 53,13% dei voti, battendo Virginia Ambruosi del centrodestra (25,85%) e Giacinto Lisco per Laforgia (20,47%).

: Alessandra Lopez, avvocata civilista espressione di Con, ha vinto con il 53,13% dei voti, battendo Virginia Ambruosi del centrodestra (25,85%) e Giacinto Lisco per Laforgia (20,47%). Municipio IV (Carbonara, Ceglie, Loseto): Maria Chiara Addabbo ha trionfato con il 55,65% delle preferenze contro Matteo Colapietro del centrodestra (30,20%). La candidata di Laforgia, Giuseppina Giannelli, si è fermata al 14,15%. Tre presidenti di Municipio sono già stati eletti, tutte donne:



Ballottaggi nei Municipi



Si andrà al ballottaggio in due Municipi:



Municipio III (San Paolo, Stanic, Marconi, San Girolamo, Fesca e Villaggio del Lavoratore) : L'ex preside Luisa Verdoscia si confronterà con il consigliere uscente di centrodestra Filippo Stefano Colonna (47% contro 33% nel primo turno).

: L'ex preside Luisa Verdoscia si confronterà con il consigliere uscente di centrodestra Filippo Stefano Colonna (47% contro 33% nel primo turno). Municipio V (Palese, San Spirito, Catino, San Pio): Maristella Morisco, candidata di Leccese, è andata vicina alla vittoria con il 49,17% dei voti, mentre Krizia Colaianni del centrodestra ha ottenuto il 35,60%.

L'effetto Decaro, evidente già dalle elezioni precedenti, ha permesso al centrosinistra di mantenere una posizione di rilievo nella politica locale. I prossimi giorni saranno decisivi per le coalizioni e i candidati, con l'obiettivo di conquistare la guida della città e dei suoi Municipi.

Si andrà al ballottaggio in due Municipi:L'effetto Decaro, evidente già dalle elezioni precedenti, ha permesso al centrosinistra di mantenere una posizione di rilievo nella politica locale. I prossimi giorni saranno decisivi per le coalizioni e i candidati, con l'obiettivo di conquistare la guida della città e dei suoi Municipi.

BARI - Alle elezioni comunali di Bari del 2024, l'effetto Decaro continua a farsi sentire. Il centrosinistra si presenta al ballottaggio del 23 e 24 giugno come grande favorito, con Vito Leccese che ha ottenuto il 48,02% dei voti al primo turno. Michele Laforgia, che ha conquistato oltre il 20%, ha annunciato il suo pieno sostegno a Leccese, rafforzando ulteriormente la coalizione di centrosinistra.A sfidare Leccese al ballottaggio sarà Fabio Romito del centrodestra, che promette di dare battaglia fino all'ultimo voto. Tuttavia, il centrosinistra sembra pronto a replicare il successo di cinque anni fa, non solo nella corsa per la poltrona di sindaco ma anche nei Municipi.