Elezioni europee: Fratelli d'Italia si conferma primo partito in Italia, Vannacci e Salis a Strasburgo

Fratelli d'Italia (FdI) : Quasi il 29% dei voti, confermando la leadership del partito.

: Quasi il 29% dei voti, confermando la leadership del partito. Partito Democratico (Pd) : Ottimo risultato con il 24%, sotto la guida di Elly Schlein.

: Ottimo risultato con il 24%, sotto la guida di Elly Schlein. Movimento 5 Stelle (M5S) : Si attesta al 10%.

: Si attesta al 10%. Forza Italia - Noi Moderati (FI) : Vicino al 10%, con Antonio Tajani che supera Matteo Salvini.

: Vicino al 10%, con Antonio Tajani che supera Matteo Salvini. Lega : Il partito di Matteo Salvini si ferma al 9%, nonostante l'effetto Vannacci.

: Il partito di Matteo Salvini si ferma al 9%, nonostante l'effetto Vannacci. Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) : Supera la soglia di sbarramento con il 6,7% dei voti.

: Supera la soglia di sbarramento con il 6,7% dei voti. Azione di Carlo Calenda e Sue: Rimane sotto il 4%.



Risultati Individuali e Preferenze



Centrodestra



Giorgia Meloni, leader di FdI, è stata scelta da 2.366.273 elettori, con preferenze distribuite tra Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole. Antonio Tajani di Forza Italia dedica il suo successo a Silvio Berlusconi, ringraziando gli elettori per il supporto. Roberto Vannacci, generale candidato con la Lega, ha registrato oltre mezzo milione di consensi nella circoscrizione Nord-Ovest.



Partito Democratico



Tra i candidati del Pd, Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency Gino Strada, ha ottenuto 235mila preferenze. Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha raccolto circa 483mila preferenze nella circoscrizione Sud. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, ha ricevuto oltre 380mila voti. Eletti anche Lucia Annunziata, Dario Nardella e Giorgio Gori.



Alleanza Verdi e Sinistra



Ilaria Salis, attivista italiana ai domiciliari in Ungheria, ha raccolto oltre 150mila voti tra Nord-Ovest e Sud. Domenico "Mimmo" Lucano, ex sindaco di Riace, ha ottenuto 180mila preferenze, risultando il più votato al Sud e al Nord-Est.



Reazioni dei Leader



Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per il risultato di Fratelli d'Italia, che supera le aspettative delle elezioni politiche precedenti. Antonio Tajani ha celebrato il successo di Forza Italia, dedicandolo a Silvio Berlusconi e sottolineando l'importanza di proseguire con forza.

ROMA - Alle elezioni europee 2024, l'Italia invierà 76 parlamentari a Strasburgo, scelti in base ai risultati ottenuti dai vari partiti. I dati emersi dalle urne confermano un trend di crescita per Fratelli d'Italia, che si posiziona come primo partito con un risultato vicino al 29%.