Comunali Bari, Romito al Ministro Pichetto Fratin: un parco al posto del carcere, che vogliamo costruire nuovo e fuori dal centro

BARI - “Bari ha bisogno di un filo diretto con il Governo”, ha detto rivolgendosi al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il candidato sindaco di centro destra Fabio Romito, durante la conferenza stampa organizzata insieme al viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.“Bari - guidata da vent’anni dalla sinistra, che si dice ambientalista - è penultima in Italia nella classifica del numero di metri quadri di verde per ciascun cittadino; un altro dato: nel 2024 ancora non abbiamo raggiunto l’autosufficienza energetica dei nostri edifici pubblici. E noi rispetto a questo, le chiederemo una mano, perché abbiamo bisogno dell’ausilio, dell’intervento e del sostegno della nostra Repubblica, per rendere i nostri edifici autosufficienti, di aumentare il metri quadri di verde a disposizione dei cittadini, di mezzi più efficienti e verdi per migliorare il nostro parco dei mezzi pubblici. A lei e al vice ministro, poi, della giustizia affido questa riflessione: abbiamo un carcere a Bari, che ha più di cent’anni, insiste in pieno centro abitato, occupa quasi otto isolati insieme all’IPM, se riuscissimo a liberare quella cubatura che oggi è completamente inidonea ad assolvere le sue funzioni, ci piacerebbe realizzare il primo parco urbano della città. Il centro sinistra non ha mai mai voluto parlare di edilizia carceraria ma noi dobbiamo farlo, con l’aiuto del Governo, per triplicare nel giro di una consiliatura la percentuale di verde pubblico abitante”.