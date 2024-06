Serie B: Venezia torna in A dopo 2 anni

Venezia FC

Dopo 2 anni dalla sua ultima partecipazione, il Venezia torna in Serie A. Questo ritorno è stato ottenuto con l'1-0 inflitto alla Cremonese nella gara di ritorno della finale playoff di Serie B disputata alle 20.30 di domenica 2 giugno 2024 fra le mura amiche del Penzo. Di contro, la rete siglata da Gytkjaer al 24' del primo tempo costringe i grigiorossi allenati da Giovanni Stroppa a disputare la Serie B 2024-2025. Essa verrà completata per l'elenco delle partecipanti da una fra Vicenza e Carrarese, impegnate il 5 e il 9 giugno nelle finali Playoff di Serie C che decreteranno la ventesima squadra del prossimo torneo cadetto.