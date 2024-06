Comunali Bari, Vito Leccese: 'Patto per il mare a Km0 con la nuova Casa del Mare a San Girolamo'

BARI – La riqualificazione del waterfront di San Girolamo ha trasformato un tempo una strada ad alta velocità in un luogo vivace e accogliente, avvicinando il quartiere al mare. Questa trasformazione non solo ha migliorato la qualità della vita dei residenti, ma ha anche creato nuove opportunità per la comunità locale. Il candidato sindaco del PD a Bari, Vito Leccese, ha celebrato questo successo con un post su Facebook, illustrando i benefici e i progetti futuri per l'area."Grazie alla riqualificazione del waterfront di San Girolamo, quella che un tempo era una strada ad alta velocità, oggi è un luogo vissuto che ha collegato il quartiere al mare e non solo," ha scritto Leccese. Questo intervento ha permesso di trasformare uno spazio urbano trascurato in un punto di riferimento per i cittadini, favorendo un rinnovato legame con il mare.Leccese ha evidenziato l'importanza delle attività e delle associazioni locali che hanno svolto un lavoro straordinario negli ultimi anni. "Grazie ad attività e associazioni che da anni fanno un lavoro straordinario, tanti cittadini, soprattutto i più piccoli, si sono avvicinati agli sport acquatici," ha spiegato. Questa partecipazione crescente è un segno positivo per il futuro, indicando un aumento dell'interesse e della partecipazione della comunità agli sport legati al mare.Guardando al futuro, Leccese ha annunciato un progetto ambizioso: "Per questo vogliamo attrezzare un pezzo di questo lungomare per gli sport da scivolamento e grazie all'affidamento dei locali, questa diventerà la casa del mare." Questo progetto prevede la creazione di spazi dedicati agli sport da scivolamento, come surf, windsurf e paddleboarding, promuovendo ulteriormente l'attività fisica e l'interazione con l'ambiente marino.La riqualificazione del waterfront di San Girolamo e la creazione della Casa del Mare rappresentano un passo significativo verso un futuro più sostenibile e inclusivo per Bari. Questi progetti non solo migliorano l'estetica urbana, ma rafforzano anche il senso di comunità e appartenenza tra i residenti, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.Con la continuazione di questi sforzi, Bari si posiziona come un esempio di come le città possono riconnettersi con il loro ambiente naturale, offrendo ai cittadini nuove opportunità per godere e proteggere le risorse marine.