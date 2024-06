'Con le alte temperature anche le piante hanno sete'

BARLETTA - Viste le alte temperature, i volontari de La Via della Felicità, da anni impegnati in iniziative per l’ambiente, hanno deciso di dedicare la mattinata ad innaffiare piante ed alberi del Parco dell’Umanità di Barletta. Inoltre si hanno raccolto i rifiuti abbandonati nell’area verde.Le alte temperature estive provocano diversi danni sulle piante erbacee e sugli arbusti e per questo bisogna stare attenti a contenere gli effetti che provoca il caldo estivo. Le piante possono andare incontro a disidratazione o appassimento. Questo fenomeno è quello più frequente e colpisce le piante esposte al sole per molto tempo o scarsamente annaffiate; oltre alla disidratazione avviene anche un rallentamento del processo di fotosintesi clorofilliana.Ecco perché i volontari hanno deciso di riempire delle bottiglie d’acqua, e reidratare tutti gli arbusti, anche quelli piantati dagli stessi volontari mesi fa, per ridare bell’aspetto al parco.Ignazio Gianfrancesco, responsabile dell’iniziativa vuole ricordare che: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità, da cui prende spirito l’iniziativa.Le attività continueranno nelle prossime settimane. Per unirti o per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com