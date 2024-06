Conclusa la demolizione della vecchia sede della Gazzetta del Mezzogiorno: al via la costruzione del Palazzo del Mezzogiorno

BARI - Sta per concludersi la demolizione del vetusto edificio che un tempo ospitava la sede della Gazzetta del Mezzogiorno, situato al civico 264 di via Scipione l’Africano. Al suo posto sorgerà il moderno e innovativo Palazzo del Mezzogiorno. La ditta incaricata sta ultimando l'abbattimento dell'edificio, un'operazione condotta con tecniche all'avanguardia, che permetterà di avviare i lavori di edificazione verso la metà di giugno. Il cronoprogramma dei lavori è perfettamente in linea con quanto previsto, con la conclusione dell'intervento fissata per novembre 2025.Il nuovo edificio ospiterà 88 appartamenti distribuiti su sette piani. Sarà caratterizzato da un bosco verticale e da un giardino situato sulla sommità dell'edificio, che sarà completamente ecosostenibile e a zero emissioni. Il progetto del Palazzo del Mezzogiorno prevede una costruzione che rispetta le forme e le distanze urbanistiche del precedente edificio, ormai degradato e demolito.Uno degli aspetti più innovativi del progetto riguarda il totale adeguamento ambientale dell'area, con un intervento che sarà certificato secondo protocolli rigorosi. L'edificio raggiungerà la classe energetica A4++, conosciuta come Nzeb (Nearly Zero Energy Building), cioè un edificio a fabbisogno energetico quasi nullo. Ogni appartamento sarà dotato di impianto di riscaldamento a pavimento, pompa di calore autonoma e impianto fotovoltaico indipendente, rendendo ogni abitazione autonoma dal punto di vista energetico.