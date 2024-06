Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23: al voto per le Europee, le Amministrative e le Regionali in Piemonte

Oggi, dalle 7 alle 23, i cittadini italiani sono chiamati alle urne per eleggere i 76 membri del Parlamento europeo, per rinnovare le amministrazioni di 3.698 Comuni e per eleggere il presidente ed il Consiglio regionale del Piemonte. Si tratta di una giornata elettorale di grande importanza, che vede gli elettori impegnati su più fronti e con molteplici decisioni da prendere.Secondo i dati raccolti fino alle 23 di ieri, l'affluenza alle urne è stata del 14,64% degli aventi diritto. In particolare, per le elezioni regionali in Piemonte ha votato il 17,54% degli elettori, mentre per le Comunali la partecipazione è stata del 20,63%. Questi numeri forniscono un primo indicatore della partecipazione cittadina e dell'interesse verso le diverse consultazioni in corso.Un fenomeno preoccupante emerso nelle ultime ore è stato il boom di rinunce da parte dei componenti dei seggi elettorali. Le ragioni di queste rinunce possono essere molteplici, inclusi motivi personali, problemi di salute o preoccupazioni legate alla gestione del voto in un contesto di potenziali tensioni e difficoltà organizzative.Per quanto riguarda le elezioni Comunali, è previsto un eventuale turno di ballottaggio per domenica 23 e lunedì 24 giugno. Questo sarà necessario nei comuni dove nessun candidato avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti nel primo turno.Intanto, dai primi exit poll provenienti dall'Olanda, emergono interessanti indicazioni sulla situazione europea. L'alleanza tra Laburisti e Verdi sembra essere in vantaggio sull'estrema destra, segnalando una possibile direzione verso cui si stanno orientando le preferenze degli elettori europei in questo importante appuntamento elettorale.La giornata di oggi si preannuncia quindi cruciale per il futuro politico italiano ed europeo, con i risultati che potrebbero delineare nuovi equilibri e indirizzare le politiche dei prossimi anni. Gli occhi sono puntati su affluenze e risultati, in attesa di scoprire quale direzione prenderà l'Italia e l'Europa al termine di questa tornata elettorale.