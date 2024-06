Convegno: a Mola 'Il processo mediatico - Tra show business e investigazioni giornalistiche come mezzo di indagine di prova'

Ordine degli Avvocati: 2 Crediti Formativi

Ordine dei Giornalisti Regione Puglia: In attesa di accreditamento



Relatori di spessore



L'evento vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui l'avvocato Antonio La Scala, noto per la sua esperienza e competenza nel campo giuridico.

Testimonianza di Raffaele Sollecito



Sarà presente anche Raffaele Sollecito, che offrirà una preziosa testimonianza personale, arricchendo il dibattito con la sua esperienza diretta.



Presentazione del Convegno



In Italia, i casi di cronaca nera spesso si trasformano in veri e propri show mediatici. Le indagini vengono trasmesse sui media, influenzando le investigazioni e il giudizio collettivo, talvolta creando false piste. Il giornalismo investigativo diventa così un'arma a doppio taglio: fondamentale per la ricerca della verità, ma anche un potente strumento di strumentalizzazione.



È quindi necessario che tutti i professionisti coinvolti collaborino per garantire che l'attenzione rimanga sul caso, sulla sua risoluzione e sul rispetto della legge.



Programma del Convegno: