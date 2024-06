Putignano Green Show, una serata dedicata all’ambiente

Un progetto artistico virtuoso zero waste che ha unito l’amore per la musica a quello per l’ambiente, trovando il suo tratto distintivo nell’uso di strumenti musicali interamente riciclati: cassette del vino, oggetti in plastica, pentole e vario materiale destinato alla discarica sono stati trasformati in chitarre, bassi, sassofoni e batterie per dare vita ad uno spettacolo coinvolgente e irripetibile con brani inediti e rivisitazioni di canzoni famose in chiave “Junk”.



Un palco green allestito con materiali di recupero farà da cornice all’evento organizzato dall’Amministrazione in collaborazione con Navita srl, azienda che si occupa della gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Putignano, e con la società di comunicazione Certe.





«Siamo lieti di aver contribuito all’organizzazione di questa serata all’insegna della sostenibilità e dell’ambiente. Oggi più che mai è fondamentale il coinvolgimento attivo della cittadinanza per la salvaguardia del territorio, per questo continueremo ad operare al fianco dell’amministrazione per custodire la bellezza di Putignano”, ha dichiarato Antonio Nunziante, Presidente di Navita.

PUTIGNANO - Putignano è sostenibile. Sabato 29 giugno (ore 20:30) arriva in piazza Principe di Piemonte il “Putignano Green Show”, un evento dedicato all’ambiente, presentato dall’amato attore e conduttore pugliese Antonio Stornaiolo che vedrà esibirsi sul palco la Gaudats Junk Band, originale band toscana, per la prima volta in concerto in Puglia.