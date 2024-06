'Dai miti archetipici della famiglia alle pulsioni contemporanee': Workshop in programma il 14 giugno

FOGGIA - Il concetto di famiglia, secondo la prospettiva di Carl Gustav Jung, si estende fino alle origini stesse dell’umanità, radicandosi profondamente nell’inconscio collettivo. Questo è il tema centrale del workshop "Dai miti archetipici della famiglia alle pulsioni contemporanee", in programma per il 14 giugno alle ore 18:30 presso lo Studio PARLIAMONE in via G. Calvanese 7 a Foggia, disponibile anche online su Zoom.Il workshop esplorerà come i problemi individuali e familiari non siano semplici fenomeni contingenti, ma riflettano una remota eredità psicologica che influisce sulle nostre vite attraverso sintomi e dinamiche complesse. Questi elementi, provenienti dagli archetipi ereditari, agiscono nell’inconscio per richiamare la coscienza e stimolare un processo di crescita e consapevolezza personale.In ogni epoca storica, la famiglia ha rappresentato la cellula fondamentale del tessuto sociale, trasmettendo non solo la vita umana ma anche gli archetipi che ne costituiscono le fondamenta. Questa trasmissione avviene nel bene e nel male, offrendo a ciascun individuo una sfida evolutiva per scoprire e realizzare il proprio sé.Particolare attenzione sarà dedicata all’archetipo di Estia, la Dea del focolare nell’antica Grecia, considerata da Jung come simbolo dell’Archetipo del Sé. Estia rappresentava il centro della personalità, la totalità e il significato, rendendo il luogo del focolare e del tempio un santuario sacro.Secondo Jung, gli antichi Dei e Dee sono diventati i moderni simboli delle nostre nevrosi e dei conflitti interiori, derivanti anche dal nostro vissuto personale e da un patrimonio universale di modelli psicologici riconoscibili in tutti i contesti culturali.Il workshop affronterà anche l’emergenza dell’ansia, spesso tramandata di generazione in generazione come un tentativo di protezione dai momenti di frustrazione inevitabili nella vita.Per partecipare al workshop è necessario iscriversi entro il 14 giugno tramite il seguente link: https://forms.gle/sw4XTwZs7ipwXpSKA . È previsto un contributo spese di €10,00, che include il materiale didattico necessario per l’incontro.Non perdere l’opportunità di esplorare questi temi profondi e attuali che riguardano la famiglia e la psiche umana. Unisciti a noi per un viaggio di conoscenza e introspezione il 14 giugno, sia in presenza a Foggia che online su Zoom.