Papa Francesco partecipa al G7 a Borgo Egnazia: storia e incontri internazionali

Agenda e cerimonia di chiusura



La giornata culminerà con la cerimonia di chiusura prevista per la prima serata, durante la quale sarà diffuso il documento finale del summit. Giorgia Meloni, oltre a presiedere il G7, terrà incontri bilaterali importanti, tra cui quello con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il quale lascerà l'Italia questa sera.



Eventi culturali e cena informale



La serata sarà arricchita dall'esibizione di Andrea Bocelli a Borgo Egnazia, seguita da uno spettacolo di danza. La cena informale riunirà i leader del G7, i rappresentanti delle organizzazioni internazionali e i Paesi outreach, offrendo un'occasione unica di dialogo e cooperazione tra le nazioni.



Conclusioni



Il G7 a Borgo Egnazia si distingue non solo per i temi affrontati ma anche per il significativo contributo spirituale e culturale offerto dalla presenza del Papa. Il suo intervento promette di aggiungere una prospettiva unica e profonda ai lavori del summit, mirando a promuovere la pace, la giustizia sociale e la sostenibilità globale.

SAVELLETRI DI FASANO - Storico momento al G7 di Borgo Egnazia con l'arrivo di Papa Francesco, il primo pontefice ad essere ospitato in un summit del G7. Il Santo Padre è stato accolto dalla premier italiana Giorgia Meloni e parteciperà attivamente ai lavori del summit.Papa Francesco atterrato in elicottero direttamente a Borgo Egnazia, dove il G7 è in corso sotto la presidenza italiana. Il suo arrivo segna un momento significativo di convergenza tra diplomazia e spiritualità. Il Pontefice parteciperà a una sessione dedicata a temi cruciali come l'intelligenza artificiale, l'energia, l'Africa e il Mediterraneo. Questa sessione vedrà la partecipazione non solo dei leader del G7 ma anche dei rappresentanti dei Paesi e delle organizzazioni internazionali invitati come outreach al summit.