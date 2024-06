Daria Kasatkina trionfa a Eastbourne: primo titolo sull'erba per la russa

Una vittoria significativa



- La russa Daria Kasatkina ha conquistato il torneo WTA 500 sull'erba di Eastbourne, in Inghilterra, prevalendo in finale in due set con il punteggio di 6-3 6-4 sulla canadese Leylah Annie Fernandez. Questo è il primo titolo della Kasatkina in questo prestigioso torneo, segnando un importante traguardo nella sua carriera.Nel primo set, Kasatkina ha mostrato un gioco molto efficace con il dritto, mettendo in difficoltà Fernandez, che ha cercato di rispondere con un servizio potente. Tuttavia, nei momenti decisivi del set, la russa ha prevalso grazie ai suoi precisi colpi lungo linea, chiudendo il set con un 6-3.Il secondo set è iniziato con un vantaggio di 3-0 per Kasatkina, grazie alle sue impeccabili demivolée. La canadese, però, ha dimostrato grande carattere e ha risposto con un gioco rapido e aggressivo, ribaltando la situazione a suo favore e portandosi sul 4-3. Kasatkina non si è lasciata intimidire e ha raggiunto il 4-4, utilizzando una combinazione di pallonetti e un servizio efficace per aggiudicarsi il set, il match e infine il torneo.Dopo la vittoria, Daria Kasatkina ha dichiarato: "Per me è stata una finale molto difficile. Fernandez ha disputato una grande partita, creandomi numerosi problemi con la rapidità dei suoi colpi, ma sono riuscita finalmente a vincere questo torneo e sono molto felice."