Bat: due donne scomparse ritrovate dai Carabinieri in poche ore

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - I militari del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani hanno ritrovato in poche ore due donne scomparse, dimostrando un impegno incessante e un'efficace collaborazione tra le varie unità dell'Arma. Le ricerche sono state avviate immediatamente dopo le denunce dei familiari, portando a un lieto fine per entrambe le famiglie coinvolte.La prima ragazza era scomparsa il 30 maggio, allontanandosi di casa all'insaputa dei genitori, che hanno prontamente sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri di Trani. La seconda giovane, originaria di Bisceglie, si era allontanata da casa nel pomeriggio del giorno successivo, suscitando grande preoccupazione nei familiari, che si sono rivolti immediatamente all'Arma.Grazie al profondo rapporto che i Carabinieri mantengono con il territorio e alla loro efficienza nelle operazioni di ricerca, le due ragazze sono state ritrovate sane e salve. Le ricerche sono state diramate a livello nazionale, permettendo ai militari di localizzare le ragazze e riportarle alle loro famiglie.La collaborazione tra diversi Reparti, la sinergia tra Comandi Compagnia e Comandi Provinciali, è stata cruciale per il successo delle operazioni. In particolare, l'intervento della compagnia di Molfetta e degli organi territoriali baresi è stato fondamentale nel ritrovamento delle giovani. Questo coordinamento ha restituito la serenità non solo alle due famiglie, ma anche alle intere comunità, preoccupate per la sorte delle ragazze.Le operazioni di ricerca, condotte anche attraverso il monitoraggio del web, sono state eseguite nell'ambito del piano di ricerca per le persone scomparse, coordinate sotto l'egida della Prefettura di Barletta Andria Trani.Un sentito ringraziamento va a tutti i cittadini, gli attori sociali e i rappresentanti dei media che hanno collaborato con i militari dell'Arma nelle ricerche, dimostrando come la solidarietà e la cooperazione possano fare la differenza in situazioni di emergenza.