Poli Bortone a Roma con la Presidente Meloni: 'Via i Leninisti da Lecce e dall’Italia'

ROMA - Oggi, in Piazza del Popolo a Roma, Adriana Poli Bortone, candidata sindaco del centrodestra a Lecce, ha partecipato a una manifestazione organizzata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'evento, intitolato "Con Giorgia cambia l’Europa", ha visto la Poli Bortone esprimere gratitudine e determinazione nel suo intervento.“È stupenda questa piazza, emozionante, non la vedevo da tanti anni. Ringrazio Giorgia per aver pensato a questo evento. È stata una campagna elettorale bellissima, di gioia, di prospettiva che ci dà speranza per un’Europa diversa, più vicina alle nostre radici, alla nostra identità, meno burocratica, più vicina alla gente," ha dichiarato Poli Bortone, sottolineando l'importanza del cambiamento in atto sia in Italia che in Europa grazie alla leadership di Meloni.L'ex senatrice ha elogiato l'opera della Presidente del Consiglio, affermando: “L’Italia è stata rinnovata grazie all’opera certosina della nostra Presidente del Consiglio, lo stesso vale per l’Europa.” Ha poi ricordato il suo ruolo cruciale a Lecce: “Ho avuto un compito importante a Lecce, di riunire il centrodestra finalmente unito nella nostra Puglia. Finalmente. E non possiamo che esserne orgogliosi tutti. È una responsabilità che ho accolto con slancio.”Poli Bortone ha concluso il suo discorso con un chiaro obiettivo politico: “Ora c’è un obiettivo: vogliamo cacciare i leninisti dalla nostra città, li vogliamo mandare via da Lecce, dalla Puglia e dall’Italia.”Il suo intervento, caratterizzato da un forte senso di identità e appartenenza, ha infine celebrato l'Italia e l'Europa con le parole: "W l’Italia, W l’Europa."La manifestazione ha rappresentato un momento di unità e determinazione per il centrodestra, rafforzando il messaggio di rinnovamento e cambiamento che la coalizione intende portare avanti sia a livello locale che nazionale.