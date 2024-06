Comunali Bari, Vito Leccese e il suo originale spot su Facebook: 'Sto riuscendo a convincere molti baresi'

BARI - Il candidato sindaco del Partito Democratico a Bari, Vito Leccese, ha recentemente condiviso un post su Facebook che ha attirato l'attenzione dei cittadini. Con un tocco di ironia e un messaggio di ottimismo, Leccese ha dichiarato: "Sto riuscendo a convincere molti baresi a votare per me per continuare a migliorare questa città. Ma ho come l’impressione che questa coppia voterà per qualcun altro… Ecco lo spot elettorale! 😁 #Andiamo!"Nel post, accompagnato da un video che funge da spot elettorale, Leccese mostra il suo impegno per la città di Bari e la sua determinazione nel voler proseguire il lavoro di miglioramento e sviluppo del capoluogo pugliese. Il messaggio è chiaro: molti baresi sono stati convinti dalla sua visione e dal suo programma politico.L’ironia emerge quando Leccese fa riferimento a una coppia che, a suo avviso, sembra orientata a votare per un altro candidato. Questo dettaglio, presentato con una faccina sorridente, rende il post più umano e vicino alla quotidianità dei cittadini, distaccandosi dai toni formali e spesso distanti della politica.La campagna elettorale di Leccese, attraverso l'uso di social media come Facebook, dimostra un approccio moderno e interattivo, mirato a coinvolgere direttamente gli elettori e a creare un dialogo aperto con la comunità barese. L'hashtag #Andiamo! è un invito a tutti i cittadini a unirsi a lui nel percorso verso il miglioramento della città.Il post ha raccolto numerosi commenti e condivisioni, segno che il messaggio di Leccese ha trovato riscontro tra i baresi. Mentre la campagna elettorale prosegue, resta da vedere se l'approccio comunicativo del candidato del PD si tradurrà in un successo alle urne. Intanto, Vito Leccese continua a lavorare per guadagnarsi la fiducia degli elettori, promettendo un futuro migliore per Bari.