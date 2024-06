Evento ‘Benvenuta Estate’ in compagnia del pianoforte dei Maestri Pino Cavone e Franco Schirò

BARI - Oggi, presso La Madonnina Life & Care, si è tenuto l'evento 'Benvenuta Estate', un incontro musicale in compagnia dei Maestri Pino Cavone e Franco Schirò al pianoforte.I saluti iniziali sono stati affidati al Dr. Alberto Nerini, Presidente de "La Madonnina Life & Care" e a Grazia Andidero, Responsabile dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus Sezione di BariDurante l'incontro si segnala l'intervento speciale di Santa Fizzarotti Selvaggi, Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus.L'evento ha avuto luogo presso La Madonnina Life & Care, situata in Viale L. Pasteur, 18, Bari, con inizio alle ore 18.00.Numeroso il pubblico che ha celebrato insieme l'inizio dell'estate con un'esperienza musicale indimenticabile.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'organizzazione via email all'indirizzo sez.bari@crocerossineditalia.org