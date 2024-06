Trionfo Italiano all'ATP Halle: vittoria per Sinner, primo titolo sull'erba

Terra Wortmann Open Fb



Vittoria nel doppio maschile per Bolelli e Vavassori



Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno trionfato nel doppio maschile, superando i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz in due set, entrambi decisi al tie-break. Il punteggio finale è stato 7-6 (7-3), 7-6 (7-5), segnando una vittoria importante per il duo italiano in un torneo prestigioso.



Jannik Sinner conquista il singolare maschile



Successivamente, il numero 1 del mondo Jannik Sinner ha affrontato e sconfitto l'amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz nella finale del singolare maschile. In un match serrato, Sinner ha prevalso in due set, entrambi conclusi al tie-break, con i punteggi di 7-6 (10-8) e 7-6 (7-2).



Nel primo set, Sinner ha dovuto annullare un set point prima di vincere al tie-break. Il secondo set ha seguito un copione simile, con l'italiano che ha dominato nel tie-break. Questa vittoria segna il primo titolo in carriera sull'erba per Sinner, facendolo diventare il primo italiano a vincere ad Halle.



Percorso di Sinner nel torneo



In semifinale, Sinner aveva sconfitto il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-3), in un match durato un'ora e 39 minuti. Questa finale ad Halle è stata la sua prima sull'erba, e con la vittoria, Sinner ha ottenuto il suo quarto titolo stagionale e il 14° della carriera.

È stata una domenica indimenticabile per il tennis italiano sull'erba dell'ATP Halle, in Germania. Gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo nel doppio maschile, seguiti dalla vittoria di Jannik Sinner nella finale del singolare maschile.