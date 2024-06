Ferrovie del Sud Est, linea Putignano-Bari: da oggi tornano i treni tra Putignano e Rutigliano

BARI – Riapre oggi la tratta Putignano-Rutigliano con 18 treni in circolazione al giorno, dalle 5.00 alle 22.00, con fermate intermedie a Castellana Grotte e Conversano.Dalla stazione di Conversano partono e arrivano i bus sostitutivi da e per Bari, in coincidenza con gli arrivi e le partenze dei treni."Ancora un passo in avanti per la Puglia - ha detto l'AD e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Gianpiero Strisciuglio - la riapertura della tratta Putignano - Rutigliano rientra nel quadro più ampio di interventi, messi in campo da Ferrovie del Sud Est e Rete Ferroviaria Italiana, che rappresentano per la Regione una rivoluzione infrastrutturale, economica e industriale senza eguali".Ai 18 collegamenti in treno, si aggiungono 28 collegamenti al giorno effettuati con bus tra Putignano e Bari con fermate intermedie a Bari Sud Est, Triggiano, Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Conversano e Castellana Grotte.Maggiori informazioni e dettagli sull’offerta sono consultabili sui canali di acquisto di Trenitalia e FSE.La riapertura della tratta Putignano-Rutigliano rientra nel piano di ammodernamento della rete di FSE che prevede entro il prossimo anno la riapertura dell’intera linea con l’attivazione della tratta finale Rutigliano-Bari Centrale.