Festa Patronale 2024: il programma di lunedì 24 giugno. Domani gli eventi di chiusura

FASANO - La Festa Patronale 2024 di Fasano giunge al termine con una serie di eventi imperdibili programmati per domani, lunedì 24 giugno. Una giornata ricca di celebrazioni che renderanno omaggio ai nostri Santi Patroni e concluderanno in bellezza i festeggiamenti di quest’anno.La giornata inizierà alle ore 8:30 con il tradizionale lancio di bombe alla Diana, seguito alle ore 9:00 dal giro per la città dei concerti bandistici che porteranno musica e allegria per le strade cittadine.Alle ore 10:00, in piazza Mercato Vecchio, si terrà il Matinée musicale con il Gran Concerto Bandistico “Ignazio Ciaia”, diretto dal maestro e concertatore Silvestro Sabatelli. Un’occasione imperdibile per ascoltare musica in un’atmosfera suggestiva.Alle ore 11:30, presso la casa di riposo RSSA “Regina Pacis”, si terrà un concerto bandistico dedicato agli ospiti della struttura, un momento di gioia e condivisione musicale per i nostri anziani.La giornata proseguirà alle ore 19:00 nella chiesa dell’Assunta con la Santa Messa Vespertina. A seguire, alle ore 20:00, partirà dal sagrato della Chiesa Matrice il rientro delle sacre immagini dei Santi Patroni, Maria S.S. del Pozzo e S. Giovanni Battista, che verranno riportate da Piazza Ciaia in chiesa, concludendo il percorso devozionale.Infine, alle ore 22:00, in Piazza Ciaia, Noemi terrà un attesissimo concerto a ingresso gratuito, che chiuderà i festeggiamenti con un’esibizione indimenticabile. Noemi è una delle cantanti più amate e talentuose del panorama musicale italiano. Con la sua voce potente e versatile, ha conquistato il pubblico sin dalla sua partecipazione a “X Factor” e ha continuato a riscuotere successo con numerosi brani di successo e collaborazioni con grandi artisti.