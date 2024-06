Massimo Brambilla nuovo allenatore del Foggia per la Serie C

- Massimo Brambilla, 51 anni, sarà il nuovo allenatore del Foggia nel prossimo campionato di Serie C. Brambilla ha firmato un contratto che lo legherà al club pugliese fino al 30 giugno 2025, dopo aver raggiunto un accordo con il presidente dei dauni, Nicola Canonico.Nella stagione conclusasi il 9 giugno, Brambilla ha guidato la Juventus Next Gen nel girone B di Serie C. La sua carriera di allenatore comprende importanti esperienze nelle giovanili dell'Atalanta, dove ha allenato l'Atalanta Primavera, l'Atalanta Under 19 e l'Atalanta Under 17.In una dichiarazione rilasciata dopo la firma del contratto, Brambilla ha espresso il suo entusiasmo e onore per l'opportunità di allenare il Foggia: “Ho accettato con entusiasmo e sono onorato di poter allenare una squadra storica come il Foggia. Comprendo l’importanza di essere arrivato in una città così prestigiosa per il calcio italiano e sono fiducioso che con il lavoro tutti insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni”.L'obiettivo del Foggia per la prossima stagione sarà la qualificazione ai Play Off, un traguardo ambizioso che Brambilla e la sua squadra cercheranno di raggiungere attraverso impegno e dedizione. Con il nuovo allenatore alla guida, il Foggia spera di scrivere un nuovo capitolo di successi nella sua lunga storia calcistica.