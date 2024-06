Franco Battiato: 'Come un cammello in una grondaia', una perla della musica italiana

Il titolo del disco richiama la frase di uno scienziato persiano del XII secolo che indicava l’inadeguatezza della sua lingua a spiegare concetti scientifici. MASSIMO IAVARONE - L'8 novembre del 1991 Franco Battiato pubblica un disco particolare e intenso, che si divide in due facciate ben distinte: la facciata A con canzoni pop, la facciata B con l’esecuzione di 4 lieder di autori di musica classica. ''Come un cammello in una grondaia'' venderà oltre 250.000 copie e nel 1992 si aggiudica la Targa Tenco.Il titolo del disco richiama la frase di uno scienziato persiano del XII secolo che indicava l’inadeguatezza della sua lingua a spiegare concetti scientifici.

L'album, registrato presso gli Abbey Road Studios di Londra, è il sedicesimo disco della straordinaria carriera del cantautore siciliano, un progetto che conferma il suo immenso talento.

La facciata A si apre con un classico dei classici di Battiato, Povera Patria, un pezzo struggente che fotografa in modo attuale ( nonostante siano passati oltre 30 anni ) il nostro paese. Nel lato B del disco, il cantautore si cimenta a cantare in tre lingue diverse: tedesco, francese e inglese.

Gli autori dei 4 lider sono Wagner, Brahams, Beethoven ( qui con un teso inglese) e Martini con Plaisir D’amour. Quest’ultimo pezzo è il più conosciuto, utilizzato spesso in musica moderna, la melodia la possiamo ritrovare in I WANT TO LIVE degli Aphrodite Child ( il gruppo di Vangelis e Demis Roussos ) e in I CAN’T HELP FALLING IN LOVE di Elvis Presley.

Consiglio di ascoltare: La voce del padrone, L’imboscata.