Furto con esplosivo a Ruvo di Puglia: colpito bancomat Mps

Dinamica del furto



Secondo le prime informazioni emerse, i malviventi hanno utilizzato esplosivi per far saltare in aria il bancomat. Questo tipo di attacco, noto come "marmotta", è tristemente famoso per la sua efficacia nel permettere ai criminali di accedere ai contanti custoditi all'interno del dispositivo.

Quantificazione del bottino e danni strutturali



Al momento, resta da stabilire l'ammontare esatto del bottino trafugato. Tuttavia, è stato confermato che l'esplosione ha causato ingenti danni alla struttura circostante, oltre che al bancomat stesso.

Fuga dei criminali



Testimoni oculari avrebbero riferito di aver visto quattro uomini con il volto coperto fuggire dalla scena del crimine a bordo di un'auto di grossa cilindrata di colore scuro. Questi dettagli sono fondamentali per le indagini in corso volte a identificare e catturare i responsabili di questo atto criminale.

