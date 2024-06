Misia Arte a Bari: presentazione di 'Anfora clandestina' con Alfonso Guida e Giuseppe Caccavale

Descrizione dell'evento



L'evento prevede una serata speciale dedicata alla presentazione del volume "ANFORA CLANDESTINA", caratterizzato dai sonetti di Alfonso Guida e dagli acquerelli di Giuseppe Caccavale. Gli autori saranno presenti per condividere con il pubblico la loro ispirazione e il processo creativo dietro quest'opera unica.

Incontro con gli autori



La presentazione avverrà nel suggestivo giardino interno della Galleria Misia Arte, offrendo un ambiente intimo e accogliente dove gli ospiti potranno immergersi nella bellezza delle parole e delle immagini. Serena Di Lecce, rappresentante della Libreria Millelibri - Poesia e Altri Mondi, e Raimondo di Maio, editore presso Dante & Descartes, modereranno l'incontro e guideranno il pubblico attraverso il significato e il valore artistico di "ANFORA CLANDESTINA".

Durata dell'esposizione



I dodici acquerelli di Giuseppe Caccavale, espressione visiva dei sonetti di Alfonso Guida, saranno in mostra presso la Galleria Misia Arte fino al 19 luglio. Questa è un'opportunità unica per ammirare l'interplay tra parola e colore, tra poesia e pittura, in un contesto che celebra la creatività e l'arte sotto tutte le sue forme.

BARI - La Galleria Misia Arte continua a essere il fulcro di eventi culturali imperdibili a Bari, e giovedì 27 giugno alle ore 18:30 non fa eccezione. In collaborazione con la libreria Millelibri - Poesia e Altri Mondi, Misia Arte presenta il volume "ANFORA CLANDESTINA" pubblicato dalla casa editrice Dante & Descartes di Napoli nel 2024.Titolo: ANFORA CLANDESTINA (Dante & Descartes)Presentazione: Letture di Alfonso GuidaEsposizione di: Acquerelli di Giuseppe CaccavaleLuogo: Galleria Misia Arte, Via Putignani 151, Bari