Furto d'auto a Modugno: l'incredibile scena diventa virale sui social

MODUGNO - Non siamo ad Hollywood, bensì nella zona industriale di Modugno, dove in pieno giorno si è verificato un furto d’auto a spinta che ha lasciato tutti increduli. L'episodio è avvenuto sotto gli occhi attoniti del proprietario, il quale ha invocato aiuto gridando disperatamente: "Chiamate la polizia". La sua BMW è stata portata via dai ladri che, con totale indifferenza, hanno continuato indisturbati nel loro intento criminoso.Le immagini del furto, catturate da un passante e prontamente condivise sui social media, sono diventate immediatamente virali. Nel video si vede chiaramente il proprietario che, impotente, cerca di fermare i malviventi con le sue urla, mentre questi ultimi non si lasciano minimamente intimorire e portano a termine il furto con sorprendente tranquillità.Questo insolito furto ha scatenato una marea di reazioni sui social, con utenti che esprimono incredulità e indignazione per l'audacia dei ladri. Molti commenti sottolineano la necessità di una maggiore sicurezza nella zona industriale e un intervento più tempestivo da parte delle forze dell'ordine.Le autorità locali hanno confermato di aver ricevuto diverse segnalazioni e stanno attualmente indagando sull'accaduto. Il video virale potrebbe fornire indizi preziosi per identificare i responsabili di questo furto così sfacciato.Nel frattempo, il proprietario dell'auto si augura che la diffusione delle immagini possa accelerare le indagini e portare alla cattura dei colpevoli.