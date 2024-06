La sfida dell'Intelligenza artificiale: martedì 4 giugno il convegno a Brindisi

BRINDISI - "La sfida dell'IA. Una tecnologia al servizio dell'uomo": questo è il tema attorno al quale si snocciolerà il convegno previsto per martedì 4 giugno, alle ore 18.30, presso Palazzo Granafei - Nervegna a Brindisi.L'evento, organizzato dal Club Inner Wheel "Brindisi Porta d'Oriente", accende i riflettori su una tematica di stretta attualità: l'intelligenza artificiale, i suoi usi in più settori della società come risorsa e supporto al lavoro, rischi e vantaggi.A parlarne saranno, appunto, la Presidente in carica del club, dott.ssa Fausta De Carlo Serinelli, e gli ingegneri Luca Miacola e Attilio Grisi, soci fondatori dell'agenzia SNASTO.Attraverso i loro interventi, si approfondirà il possibile cambiamento introdotto dall'intelligenza artificiale nella quotidianietà di ciascuno.L'avvento di questa tecnologia, infatti, pone davanti a questioni professionali, etiche e giuridiche ma soprattutto comporta un cambiamento notevole e rivoluzionario in molti campi, dal marketing all'informazione, dalla sanità alla pubblica sicurezza.L'evento, aperto al pubblico, è coadiuvato nell'organizzazione dalla MV&Partners e da Tina Romano Stilista di eventi.