G7 a Brindisi: le foto esclusive dell'arrivo dei leader internazionali

ph credits: Ezio Cairoli

BRINDISI - Giovedì 13 giugno 2024, Brindisi ha ospitato un evento storico: il summit del G7. I leader dei sette paesi più industrializzati del mondo sono atterrati all'aeroporto della città pugliese per partecipare alla cena offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Castello Svevo. L'intera giornata è stata immortalata dall'obiettivo del fotografo barese Ezio Cairoli, che ci propone una serie di scatti esclusivi che raccontano l'arrivo dei capi di Stato e di Governo.Le foto di Ezio Cairoli catturano l'eleganza e la solennità dell'occasione. Dai sorrisi cordiali agli stretti di mano formali, ogni immagine riflette l'importanza di questo incontro internazionale.Il Castello Svevo di Brindisi, con la sua architettura medievale e il suo fascino storico, ha fornito uno sfondo straordinario per la cena del G7. Le foto di Cairoli non solo documentano l'arrivo dei leader, ma anche la bellezza del luogo che ha ospitato questa importante riunione. Le luci soffuse e le decorazioni eleganti contribuiscono a creare un'atmosfera unica e irripetibile.La cena offerta dal presidente Mattarella ha rappresentato un momento cruciale per i colloqui informali tra i leader. Le immagini catturano le discussioni animate e gli scambi amichevoli che hanno caratterizzato la serata. Ogni fotografia è un pezzo di storia, che documenta un incontro di grande rilevanza per le relazioni internazionali.