Tragico incendio a Milano: tre vittime in un appartamento

MILANO - Milano è stata scossa questa sera da un tragico incendio che ha causato la morte di tre persone. Le vittime sono Silvano Tollardo, 67 anni, sua moglie Carolina De Luca, 63 anni, e il loro figlio Antonio Tollardo, 34 anni. Tutti sono stati trovati senza vita nel loro appartamento al terzo piano di uno stabile in via Fra Galgario 8, nella zona Gambara.Le fiamme sono divampate intorno alle 19 da un’autofficina situata al piano terra dello stabile. Il rogo si è rapidamente propagato, raggiungendo i primi tre piani del condominio, costringendo all'evacuazione degli abitanti. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno lottato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Tra i feriti c'è anche un addetto dell'officina da cui è partito l'incendio.Da una prima ispezione del medico legale, sembra che le tre vittime siano decedute per intossicazione da fumo. L'appartamento in cui si trovavano è stato rapidamente invaso dal fumo e dalle fiamme, lasciando loro poche possibilità di scampo.Sul luogo dell'incendio sono intervenute tre automediche e sei ambulanze, coordinate dall'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia. Una quarta persona è stata salvata dai soccorritori e trasportata in codice giallo al Policlinico per le ustioni riportate. Altri tre feriti, attualmente in codice verde, sono in attesa di valutazione per un eventuale trasporto in ospedale.Il condominio è stato evacuato per precauzione, mentre le squadre dei vigili del fuoco continuano le operazioni di bonifica dell'area per assicurarsi che non vi siano ulteriori pericoli. La causa esatta dell'incendio è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando per capire come le fiamme abbiano potuto propagarsi così rapidamente.