G7 a Brindisi: ricollocazione del personale delle forze di polizia per condizioni logistiche e sanitarie Inadeguate sulla nave Mykonos Magic

Ricollocazione del personale



Attualmente, sulla Mykonos Magic sono rimasti circa 1.200 operatori. Di questi, 600 saranno trasferiti in strutture ricettive del territorio pugliese entro la giornata odierna. La decisione di spostare il personale è stata presa per garantire il rispetto degli standard logistici e igienico-sanitari adeguati.

Azioni future



Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dichiarato che si riserva il diritto di rivalersi nelle opportune sedi giudiziarie per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte della nave Mykonos Magic. Le autorità stanno attualmente valutando le possibili azioni legali per assicurarsi che gli obblighi contrattuali siano rispettati e che eventuali danni siano risarciti.





Questa misura è stata presa per garantire il benessere e la sicurezza del personale delle forze di polizia durante il vertice G7, sottolineando l'importanza di fornire condizioni adeguate e sicure per tutti gli operatori coinvolti in eventi di tale portata.

BRINDISI – Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha preso atto tempestivamente delle condizioni logistiche e igienico-sanitarie inadeguate della nave Mykonos Magic, destinata a ospitare il personale delle forze di polizia durante il vertice G7. Di conseguenza, ha immediatamente ricollocato 1.262 operatori in alberghi situati nelle località limitrofe.Inizialmente, la nave Mykonos Magic avrebbe dovuto ospitare tutto il personale delle forze di polizia impiegato per il vertice G7. Tuttavia, le condizioni della nave non rispondevano ai requisiti contrattuali, rendendo necessaria un'azione rapida da parte delle autorità.