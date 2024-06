Aggressione a Giovinazzo: vigile urbano attaccato da due persone

GIOVINAZZO – Un agente della polizia locale di Giovinazzo è stato aggredito domenica scorsa all'esterno di un ristorante in località Trincea. L'episodio ha coinvolto due uomini, padre e figlio, che hanno insultato, minacciato e poi colpito l'agente con alcuni pugni. Il vigile è stato trasportato all'ospedale di Molfetta, dove gli sono state diagnosticate ferite guaribili in 15 giorni.Secondo le prime ricostruzioni, i due aggressori si sono allontanati a piedi tra la folla dopo l'attacco. Successivamente, si sono costituiti al comando della polizia locale di Giovinazzo. Sono stati denunciati per minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha espresso solidarietà all'agente aggredito: "Siamo vicini ai nostri uomini in divisa ed esprimiamo auguri di pronta ripresa all’agente aggredito. Gente così irrispettosa e violenta non è affatto gradita a Giovinazzo. Il nostro corpo di polizia locale, così come i carabinieri, non arretreranno di un passo nella lotta alla delinquenza. Qui da noi le regole si rispettano e noi siamo e saremo sempre dalla parte delle regole."L'assessore con delega alla polizia locale, Alfonso Arbore, ha ricordato che questa è la seconda aggressione in meno di un mese: "È già la seconda aggressione in meno di un mese, dopo quella ai danni del comandante Bovino. Colgo l’occasione per ringraziare il corpo di polizia locale, un mix incredibile di agenti, ispettori e ufficiali, donne e uomini sempre disponibili e attivi sul territorio. All’agente aggredito va la totale solidarietà e la mia più grande stima."