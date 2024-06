G7: coordinamento GSIM organizza un campeggio eco-terronista in Puglia durante il summit

Fridays For Future Bari; Ex Caserma Liberata Bari; Extinction Rebellion Puglia; Zamp3 Mostruos3; Ultima Generazione Bari; PerSempreCoinvolt*; Comunità di autogestione del Bread&Roses; Terra Bruciata; Locale dischi

BARI - In occasione del 50° summit del G7 il coordinamento GSIM ha organizzato un camping eco- terronista in Puglia in reazione alla completa mancanza di attenzione da parte del G7 per le tematiche relative al collasso climatico in corso e alla urgente necessità di una transizione che sia giusta e decoloniale.Come si legge nel documento politico di GSIM, le realtà che hanno fatto nascere il coordinamento dichiarano: "non vogliamo limitarci a coordinare agende politiche, mobilitazioni, vertenze e rivendicazioni ma trovare un punto per intrecciare il valore rivoluzionario di ogni vita oppressa rideclinata nei collettivi, comitati e realtà che ci parteciperanno" e ancora "da qui partiremo con mobilitazioni, laboratorie, momenti, incontri e costruzione di relazioni nuove." Il coordinamento GSIM nasce ad ottobre 2023 dopo il Word Congress for Climate Justice di Milano, ovvero un tentativo di convergenza tra realtà ecologiste con respiro decoloniale.Dal nodo barese è dunque nato il coordinamento, che nella dimensione locale si è arricchito di una visione transfemminista e queer, "verso nuove pratiche basate sulla cura e il mutualismo" e che riunisce, tra le altre, le realtà: Ultima Generazione Bari, Extinction Rebellion Puglia, Fridays for Future Bari, Ex Caserma Liberata Bari, Zamp3 Mostruos3, PerSempreCoinvolt*, Comunità di autogestione Bread&Roses - Terra Bruciata, Locale disci, Custodi del bosco d'Arneo, Convocatorio Ecologista di Taranto, e tante altre ancora. Inoltre nel coordinamento convergono realtà nazionali (come L.E.A. Berta Caceres e Acrobax di Roma; Bologna for climate justice; Collettivo di fabbrica ex GKN di Campi Bisenzio) e internazionali (tra cui Debt for Climate, End Fossil Finance e United for Climate Justice).In questo contesto si inserisce anche la lettera aperta indirizzata al G7 (https://openletter.earth/the-debt-of-the-global-south-must-be-canceled-837aadff) e scritta da attiviste, movimenti e organizzazioni provenienti dal Sud Globale per la cancellazione incondizionata di tutti i debiti dei paesi del Sud del Mondo. Il G7 infatti pretende di parlare del Sud Globale senza però consultare le persone che vivono questi luoghi e che subiscono le conseguenze delle devastazioni ambientali e climatiche causate dalle politiche estrattiviste e depredatorie del Nord Globale, alimentate dai paesi del G7 e dalle loro istituzioni finanziarie quali il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.Il camping non sarà dunque solo una piattaforma per la rivendicazione di lotte diverse, dal piano locale a quello globale, ma anche e soprattutto uno spazio assembleare, volto alla discussione di nuove forme di giustizia sociale, di decolonizzazione e decostruzione del pensiero bianco, e alla riappropriazione del rapporto politico con corpi e territori. La scelta di un camping proprio in Puglia nei giorni del G7 è quindi il simbolo di una resistenza attiva all'interno di un territorio oppresso dalla turistificazione e dai conflitti socio- ambientali come quello della Puglia: la presenza dell'Ex Ilva ed Eni, il progetto Tap/SNAM per trasformare il Salento in un hub del gas, le innumerevoli discariche e gli inceneritori.Dal 12 al 16 giugno i momenti laboratoriali saranno dedicati a tematiche come la narrazione dei sud (non solo del Sud Italia, ma di tutti i Sud del Mondo), decolonialità e meridionalismo, giustizia climatica, la situazione palestinese e i genocidi in corso qui ed ora. Ma sarà anche occasione per ritrovarsi in momenti di cura e rigenerazione che possano dar valore ai legami che vogliono continuare ad esistere oltre il G7 di Giugno.Negli stessi giorni non sarà attivo solo il camping organizzato da GSIM, ma anche altre esperienze, come il ControVertice G7 organizzato da Campagna Nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile. Mentre a Frassanito (LE) Salento per la Palestina ha organizzato il Campeggio Internazionale dei Popoli, dal 12 al 16 giugno. A Bari, pochi giorni prima del G7 (il 31 maggio e il 1 giugno), CGIL insieme ad altre associazioni hanno organizzato un Contro Coordinamento Regionale G7 CONTRO-FORUM.