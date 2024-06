G7 in Puglia: Papa Francesco farà gli 'straordinari'

- Per la prima volta nella sua storia il G7 ospiterà un Pontefice. Questo primato spetterà a Papa Francesco, atteso a Borgo Egnazia nella seconda giornata del Summit con Presidenza italiana in corso a Borgo Egnazia fino sabato 15 giugno 2024. Dopo il suo arrivo, previsto per le 14.15, il Santo Padre interverrà nella sessione dei lavori dedicata all'intelligenza artificiale. In attesa di conoscere le indicazioni "morali" che emergeranno dal suo intervento e derivanti dal suo magistero, Papa Francesco affronterà 10 incontri bilaterali con altrettanti capi di Stato e/o di Governo in cui affronterà i diversi temi sulla base delle specifiche situazioni interne ai singoli Paesi partecipanti all'evento mondiale. Dunque, un'agenda fitta di impegni che metterà a dura prova lo stato di salute del Pontefice, costantemente attenzionato anche in vista dei prossimi viaggi e appuntamenti internazionali