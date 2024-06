Gioia del Colle, bimbo ustionato dopo aver bevuto succo di frutta: assolta titolare bar

BARI – Il Tribunale di Bari ha assolto la titolare e proprietaria del bar Belle Epoque Café di Gioia del Colle dall’accusa di lesioni gravi. Il caso riguardava un episodio avvenuto il 23 marzo 2019, in cui un bambino di 5 anni rimase gravemente ustionato dopo aver bevuto un succo di frutta nel bar. I giudici hanno stabilito che il fatto non costituisce reato.L’incidente avvenne quando il bambino, accompagnato dalla madre, consumò una bottiglietta di succo di frutta utilizzando una cannuccia. Poco dopo, il bambino avvertì uno strano sapore e un bruciore intenso, fino a vomitare sangue. Fu trasportato d'urgenza in ospedale e successivamente trasferito a Bari, dove rimase ricoverato per alcuni giorni nel reparto di chirurgia pediatrica. Le ustioni riportate interessavano la lingua, lo stomaco e l’esofago.Dopo mesi di indagini condotte dai carabinieri del NAS, la titolare del bar ricevette un avviso di garanzia. Le veniva contestato di aver omesso il piano di autocontrollo HACCP, specificamente riguardo alla procedura di utilizzo di detergenti e prodotti chimici nell’esercizio. In particolare, il bambino avrebbe ingerito uno sgrassante per stoviglie e forni, che era contenuto in una bottiglia etichettata come succo di frutta, poi rinvenuta nel laboratorio del bar.Tuttavia, il Tribunale di Bari ha stabilito che la titolare del bar non è responsabile delle lesioni subite dal bambino. La decisione sottolinea che, nonostante la grave natura dell’incidente, non vi sono elementi sufficienti per attribuire la colpa alla proprietaria del bar Belle Epoque Café.