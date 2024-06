Grande successo per il progetto SanPart: 11 nuove opere di arte urbana a San Paolo

BARI - Bari ha celebrato con una grande festa la conclusione del progetto SanPart, che ha portato nel quartiere San Paolo 11 nuove opere di arte urbana. Queste opere sono state realizzate con la partecipazione attiva dei cittadini e adornano ora le facciate dei palazzi della zona, trasformando il paesaggio urbano in una galleria d'arte a cielo aperto.Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto sui social media, sottolineando l'importanza della collaborazione tra artisti e comunità locale: «Insieme stiamo provando a ridisegnare un pezzo di storia di questo quartiere. Questa è l’opera dell’artista spagnolo Spidertag, un portale luminoso all’ingresso di viale Europa, che apre la galleria di arte urbana a cielo aperto del San Paolo».L'opera di Spidertag, un portale luminoso, è diventata simbolo del progetto e rappresenta l'ingresso alla nuova galleria d'arte urbana del quartiere. Questo intervento artistico mira non solo ad abbellire la zona, ma anche a creare un senso di identità e appartenenza tra i residenti, coinvolgendoli attivamente nel processo creativo.SanPart è stato accolto con entusiasmo dagli abitanti del quartiere, che hanno partecipato attivamente alla realizzazione delle opere, dimostrando come l'arte possa essere un potente strumento di coesione sociale e rigenerazione urbana. Il progetto ha inoltre attirato l'attenzione di molti visitatori, curiosi di ammirare le nuove installazioni e di vivere un'esperienza unica tra le strade di San Paolo.Con la conclusione di SanPart, il quartiere San Paolo si arricchisce di nuove opere d'arte che contribuiscono a ridisegnare il volto della zona, rendendola più vivace e attraente. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come l'arte urbana possa trasformare gli spazi pubblici, rendendoli più inclusivi e partecipativi.La festa di chiusura del progetto ha visto una grande partecipazione, con momenti di musica, spettacoli e attività per grandi e piccini, celebrando il successo di un'iniziativa che ha saputo coniugare creatività, collaborazione e senso di comunità.