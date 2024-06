Giornata di vigilia per le azzurrine di Marco Mencarelli: al via gli Europei U22 femminili in Salento

Gli impianti di gara



Le partite si svolgeranno al Palasport San Giovanni da Copertino di Lecce, situato in Via Caduti di Nassirya, e al Palazzetto dello Sport di Copertino, in Via Verdesca. Otto squadre, divise in due gironi, si contenderanno i quattro posti per le semifinali, che si terranno venerdì 5 luglio a Lecce, seguite dalle finali il 6 luglio.



Accesso e trasmissione delle gare



L'ingresso per le partite della fase a gironi sarà libero. I biglietti per le semifinali e le finali sono già disponibili online. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, mentre le semifinali e le finali saranno visibili anche sulla piattaforma CEV EuroVolley TV.



Dichiarazioni dei protagonisti



Paolo Indiveri, rappresentante locale, ha espresso grande emozione per l'evento: "Ogni volta è un'esperienza nuova e un'emozione importante, soprattutto essendo un salentino. Abbiamo scelto Lecce e Copertino per coprire l'intero territorio regionale e coinvolgere le comunità locali nella riuscita della manifestazione. È un onore ritrovare Marco Mencarelli, un tecnico eccezionale che ha sempre motivato e valorizzato il nostro territorio."



Marco Mencarelli, allenatore delle azzurrine, ha parlato della preparazione del team: "Abbiamo sfruttato l'esperienza delle ragazze provenienti dai campionati di Serie A1 e A2 per creare un gruppo coeso e ben preparato. Affronteremo la Lettonia e l'Ucraina, squadre non di primissimo livello, ma dovremo comunque giocare al meglio. La Turchia sarà un avversario temibile, ma siamo pronti. Giocare in casa offre un vantaggio grazie al calore del pubblico locale." Programma delle gare Pool I (Lecce) 01/07/2024 ore 18:00 Ucraina - Turchia ore 21:00 Italia - Lettonia

02/07/2024 ore 18:00 Turchia - Lettonia ore 21:00 Ucraina - Italia

03/07/2024 ore 18:00 Lettonia - Ucraina ore 21:00 Turchia - Italia

Pool II (Copertino) 01/07/2024 ore 18:00 Serbia - Polonia ore 21:00 Portogallo - Repubblica Ceca

02/07/2024 ore 18:00 Polonia - Repubblica Ceca ore 21:00 Serbia - Portogallo

03/07/2024 ore 18:00 Repubblica Ceca - Serbia ore 21:00 Polonia - Portogallo

Semifinali (Lecce) 05/07/2024 ore 18:00 ore 21:00

Finali (Lecce) 06/07/2024 Finale 3/4 posto ore 17:30 Finale 1/2 posto ore 21:00

LECCE - Le azzurrine di Marco Mencarelli sono pronte a scendere in campo per gli Europei U22 femminili, che si terranno tra Lecce e Copertino dal 1 al 6 luglio. L'attesa per questo evento clou dell'estate pallavolistica pugliese è palpabile, riportando un torneo continentale giovanile nella regione dopo le edizioni di Andria e Cerignola.